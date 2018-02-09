На параде в Пхенчхане российские спортсмены пройдут перед узбекскими

Спортсмены из России пройдут под номером 55, после спортсменов из Австрии, всего в соревнованиях принимают участие 92 страны

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Стартовал парад спортсменов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Олимпиада в Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 92 стран, пишет РИА Новости.

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Российские спортсмены в параде атлетов выйдут на стадион под 55-м номером после австрийцев и перед сборной Узбекистана. Знаменосцем у команды спортсменов-олимпийцев из России будет волонтер. Ранее сообщалось, что в церемонии открытия Игр-2018 примут участие около 70 россиян.

Ранее МОК направил приглашения на Игры 169 российским спортсменам. Их приняли все, за исключением конькобежки Ольги Граф.

Таким образом, в Пхенчхане в статусе "Спортсмены-олимпийцы из России" (OAR) выступят 168 россиян в горнолыжном спорте, керлинге, конькобежном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, санном спорте, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее и шорт-треке.