Кому Узбекистан обязан бронзой чемпионата Азии по футзалу

В матче за третье место Узбекистан победил команду Ирака в серии пенальти. В решающий момент голкипер узбекистанцев отразил удар соперника

Поединок выдался очень драматичным — узбекистанцы дважды выступали по ходу встречи в роли догоняющих, причем в один из моментов игры разрыв составлял два мяча. Однако подопечные Баходира Ахмедова показали харакетр и дважды смогли сравнять счет в матче.

Основное и дополнительное время победителей не выявило, поэтому разыгрывать бронзовые медали пришлось в серии пенальти. Победу узбекистанцам принес голкипер Акмаль Хаэраткулов, отразивший два удара из трех.

Какой ценой далась эта победа и какие эмоции испытали игроки после финального свистка, смотрите в видеотчете.