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Хоккей. Иллюстративное фото.

Российские тренеры пообещали помочь развивать хоккей в Узбекистане

© Sputnik/ Виталий Белоусов
Спорт
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Перспективы развития зимних видов спорта в Узбекистане, в частности хоккея, обсудили в Москве

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В российской столице состоялась встреча делегации Узбекистана с группой тренеров российских команд и бывших хоккеистов, в том числе игравших в составе знаменитой хоккейной команды "Бинокор" (Ташкент). Об этом сообщает ИА "Жахон".

В ходе мероприятия, проходившем в посольстве Узбекистана в Москве, участники ознакомились с ходом преобразований в сфере спорта и физической культуры в Узбекистане.

"В частности, стороны коснулись решения о возрождении хоккея, тем более что в 70-80-е годы прошлого века республика имела славные традиции в этом виде спорта, а также подчеркнули свое воодушевление происходящими в стране преобразованиями", — передает агентство.

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© Sputnik/ Роман Денисов
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Так, президент Центра подготовки юношеской сборной России по хоккею имени В.Тихонова, олимпийский чемпион Виталий Прохоров отметил, что решение о развитии в Узбекистане хоккея, принятие концепции и организация Федерации хоккея — очень радостное известие.

"Следующие шаги — это, безусловно, школа и команда, которая может играть в молодежной хоккейной лиге и дальше — в высшей. Мои личные пожелания — пройти эти стадии и участвовать в Олимпийских играх как сборная Узбекистана, а с участием придут и победы. Мы, естественно, поможем всем, чем можем — и тренерским опытом, и методикой, чтобы хоккей в стране был любим", — подчеркнул Прохоров.

В свою очередь, тренер высшей квалификации, главный тренер ХК "Торос" (Нефтекамск), Аркадий Андреев вспомнил, как 980-х годах играл за легендарную команду "Бинокор".

"Возрождение хоккея, строительство большого дворца спорта на 15 тысяч зрителей, перспектива вхождения узбекской команды в Континентальную хоккейную лигу означает большой скачок в развитии зимних видов спорта в стране. Мы в России… двумя руками "за" развитие хоккея в Узбекистане", — резюмировал он.

Столичный хоккейный клуб Бинокор
Sputnik / Стрингер
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Отметим, толчок развитию в республике ледовых видов спорта, в том числе хоккея, был дан в январе 2017 года, когда по инициативе президента Шавката Мирзиёева в Ташкенте началось строительство первого профессионального ледового дворца "Хумо Арена".

Также стало известно, что в Узбекистане в 2020 году планируется провести чемпионат страны по хоккею среди клубных команд в пяти возрастных категориях от 7 до 16 лет. При этом начиная с 2022 года будут проводиться также соревнования в категории молодежных команд.




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