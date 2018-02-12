На турнире Большого шлема в Париже узбекский дзюдоист завоевал серебро

Всего в международных соревнованиях принимают участие четверо спортсменов из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. На турнире Большого шлема в Париже узбекский дзюдоист Шарафиддин Лутфуллаев завоевал серебро, уступив в финальной схватке Тору Шишиме из Японии. Об этом передает ИА "Жахон".

Paris Grand Slam 2018 проходит в парижском спортивном комплексе "Берси" с 11 по 12 февраля. Соревнования считаются неофициальным чемпионатом мира и проводятся уже в 44-й раз.

Призовой фонд первенства серии Большого шлема — 154 тысячи долларов США, за которые борются 429 атлетов из 73 стран мира.

На состязаниях сборная Узбекистана представлена четырьмя дзюдоистами — Шарафиддином Лутфуллаевым, Сардором Нуриллаевым, Хикматилло Тураевым и Акмалем Нажмиддиновым в весовых категориях до 60 кг, 66 кг, 73 кг и 81 кг соответственно. Лутфуллаев выступил наиболее успешно из своих коллег.