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Дзюдоисты Узбекистана выступили на турнире во Франции

На турнире Большого шлема в Париже узбекский дзюдоист завоевал серебро

© Jahon
Спорт
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Всего в международных соревнованиях принимают участие четверо спортсменов из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. На турнире Большого шлема в Париже узбекский дзюдоист Шарафиддин Лутфуллаев завоевал серебро, уступив в финальной схватке Тору Шишиме из Японии. Об этом передает ИА "Жахон".

Paris Grand Slam 2018 проходит в парижском спортивном комплексе "Берси" с 11 по 12 февраля. Соревнования считаются неофициальным чемпионатом мира и проводятся уже в 44-й раз.

Призовой фонд первенства серии Большого шлема — 154 тысячи долларов США, за которые борются 429 атлетов из 73 стран мира.

На состязаниях сборная Узбекистана представлена четырьмя дзюдоистами — Шарафиддином Лутфуллаевым, Сардором Нуриллаевым, Хикматилло Тураевым и Акмалем Нажмиддиновым в весовых категориях до 60 кг, 66 кг, 73 кг и 81 кг соответственно. Лутфуллаев выступил наиболее успешно из своих коллег.

Теги:
дзюдо, турнир "Большого шлема", Paris Grand Slam 2018, Париж, Узбекистан



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