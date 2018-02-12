"Локомотив" стартовал в Лиге чемпионов Азии с разгромной победы

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik.Ташкентский "Локомотив" разгромил эмиратский футбольный клуб "Аль-Вахда" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов Азии со счетом 5:0.

Матч проходил в Ташкенте.

В составе чемпионов Узбекистана отличились голами бразильский легионер Нивалдо на 25-й минуте, Сардор Рашидов на 58-й, Икром Алибоев оформил дубль (53-я и 87-я минуты). Еще один мяч в свои ворота забил Салим аль-Шарджи на 55-й минуте.

Следующую встречу узбекский клуб проведет 19 февраля в 17:30 по ташкентскому времени против иранского "Зоб Ахана".

"Локомотив" в Лиге чемпионов Азии выступает в группе B с командами "Аль-Духаиль" из Катара, "Зоб Ахан" из Ирана и "Аль-Вахда" из ОАЭ.

"Аль-Дуахиль" в первом матче победил "Зоб Ахан" со счетом 3:1. Таким образом, "Локомотив" и клуб из Катара возглавляют сейчас свою группу, имея в активе по 3 очка.