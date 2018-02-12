"Локомотив" стартовал в Лиге чемпионов Азии с разгромной победы

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik.Ташкентский "Локомотив" разгромил эмиратский футбольный клуб "Аль-Вахда" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов Азии со счетом 5:0.
Матч проходил в Ташкенте.
FULL-TIME | @LokomotivUzb 5-0 @AlWahdaFCC— AFC Champions League (@TheAFCCL) February 12, 2018
Lokomotiv kick-off their #ACL2018 campaign in style with a huge win over Al Wahda! #LOKvWAD pic.twitter.com/MhTfuHY6ry
В составе чемпионов Узбекистана отличились голами бразильский легионер Нивалдо на 25-й минуте, Сардор Рашидов на 58-й, Икром Алибоев оформил дубль (53-я и 87-я минуты). Еще один мяч в свои ворота забил Салим аль-Шарджи на 55-й минуте.
Следующую встречу узбекский клуб проведет 19 февраля в 17:30 по ташкентскому времени против иранского "Зоб Ахана".
"Локомотив" в Лиге чемпионов Азии выступает в группе B с командами "Аль-Духаиль" из Катара, "Зоб Ахан" из Ирана и "Аль-Вахда" из ОАЭ.
"Аль-Дуахиль" в первом матче победил "Зоб Ахан" со счетом 3:1. Таким образом, "Локомотив" и клуб из Катара возглавляют сейчас свою группу, имея в активе по 3 очка.
Here's how Group B stands after the first round of matches! #ACL2018 pic.twitter.com/VUXrTITNYh— AFC Champions League (@TheAFCCL) February 12, 2018