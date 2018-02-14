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Вместо Госкомспорта будет министерство

Spuntik / Дмитрий Астахов
Спорт
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Председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Рустам Курбанов, занимавший этот пост с февраля 2017 года, освобожден от должности

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Согласно указу президента, Государственный комитет по физической культуре и спорту преобразован в Министерство по делам спорта, сообщает "Народное слово".

Председатель комитета Рустам Курбанов, занимавший этот пост с февраля 2017 года, освобожден от должности.

По данным издания, новым министром станет бывший ректор Узбекского государственного института физической культуры, вице-президент ФАУ Шоакрам Исроилов. Вице-президент Национального олимпийского комитета Ойбек Касымов займет должность первого заместителя министра.

Напомним, Государственный комитет по физкультуре появился после разделения Министерства по делам культуры и спорта на два отдельных ведомства.

Теги:
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, Спорт



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