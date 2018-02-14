Tashkent Open 2018: вальс, румба и другие танцы в исполнении молодежи

Вход на соревнования свободный, в каждом из отделений зрители смогут насладиться просмотром до 22 танцевальных номеров

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В спортивном комплексе Ташкентского университета информационных технологий 17 и 18 февраля состоится Международный турнир по танцевальному спорту Tashkent Open 2018.

Участники будут выступать в нескольких возрастных категориях: "Дети", "Ювеналы", "Юниоры" и "Молодежь", сообщается на официальной странице в Facebook.

Facebook Tashkent Open 2018

Вход на все соревнования свободный. Состязания будут проходить с 10:00 до 20:00. Программа выступлений каждого дня разбита на два отделения. В каждом из отделений зрители смогут насладиться просмотром до 22 танцевальных номеров.

Болельщиков ждут как парные, так и сольные выступления. Будет тут место и нежным лирическим мелодиям, и зажигательным латинским и афроамериканским ритмам. Вальс, квик-степ, фокстрот, пасадопль, джайк, румба, самба, ча-ча-ча и латино — это традиционные дисциплины турнира.

Организаторы не сообщают, сколько танцоров примет участие в этом году. Как правило, подобные турниры собирают более 400 спортсменов. Оценкой их мастерства займется беспристрастное судейское жюри.

Также организаторы настоятельно просят спортсменов надевать накаблучники на свою обувь, при их отсутствии пары к танцам допускаться не будут.