Узбекских боксеров наградили премией в три тысячи долларов

Спортсмены завоевали на международном турнире Indian Open семь медалей, из которых пять золотых и две серебряные, став обладателями первого места в общекомандном зачете

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Узбекские боксеры, занявшие призовые места на международном турнире Indian Open, получили крупные денежные премии от государства, сообщает корреспондент Sputnik.

Накануне Федерация бокса наградила победителей, вручив им символические сертификаты на получение премии.

"Обладателям золотых медалей Худойназару Файзову, Абдулхаю Шорахматову, Бобоусмону Ботурову, Исроилу Мадримову и Баходиру Жалолову вручены сертификаты на 25 миллионов сумов каждому (около 3 тысяч долларов. — Прим. ред.)", — отметили в Национальном олимпийском комитете.

Узбекистанцы Икболжон Холдоров и Санжар Турсунов, завоевавшие серебряные медали, получили по 15 миллионов сумов, а тренеры Марат Курбонов и Тулкин Киличев — по 12 миллионов сумов.

Напомним, что узбекские боксеры завоевали в Индии семь медалей, из которых пять золотых и две серебряные, став обладателями первого места в общекомандном зачете.