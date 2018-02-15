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Темур Кападзе

Сборную Узбекистана временно возглавил Тимур Кападзе

© Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Экс-игрок сборной будет руководить национальной командой во время подготовки к товарищеским встречам с Сенегалом и Марокко в марте этого года

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Временно исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Узбекистана по футболу назначен Тимур Кападзе, сообщила пресс-служба Федерации футбола республики.

Экс-футболист клубов "Нефтчи", "Пахтакор", "Бунёдкор", "Локомотив" и других будет руководить сборной во время подготовки к товарищеским встречам с Сенегалом и Марокко в марте. В ближайшее время он представит список игроков, вызванных на эти матчи.

Переговоры по привлечению сильного тренера в сборную Узбекистана продолжаются. Достигнута устная договоренность, в ближайшее время будет подписан контракт и объявлено имя нового наставника.

Футбол
© Sputnik/ Алексей Филиппов
Имя нового тренера узбекской сборной по футболу назовут в феврале
Напомним, ранее федерация озвучила имена девяти специалистов, которые могут возглавить национальную команду. Это Вальтер Маццари, Берт ван Марвейк, Славен Билич, Дан Петреску, Миодраг Радулович, Славолюб Муслин, Анджелио Алессио, Бернд Шторк и Бранко Иванович.

Предыдущий главный тренер сборной Самвел Бабаян был уволен за провал в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года в России. Возглавляемая им команда заняла четвертое место в группе А, что не позволило ей пробиться в финальную часть турнира.

Позже стало известно, что он был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, а все факты по его нарушениям были переданы в органы прокуратуры.

Тимур Кападзе завершил карьеру футболиста в конце прошлого сезона, на его счету 119 матчей и 10 голов за сборную Узбекистана.

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Теги:
Федерация футбола Узбекистана, Самвел Бабаян, Футбол



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