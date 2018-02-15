Сборную Узбекистана временно возглавил Тимур Кападзе

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Временно исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Узбекистана по футболу назначен Тимур Кападзе, сообщила пресс-служба Федерации футбола республики.
Экс-футболист клубов "Нефтчи", "Пахтакор", "Бунёдкор", "Локомотив" и других будет руководить сборной во время подготовки к товарищеским встречам с Сенегалом и Марокко в марте. В ближайшее время он представит список игроков, вызванных на эти матчи.
Переговоры по привлечению сильного тренера в сборную Узбекистана продолжаются. Достигнута устная договоренность, в ближайшее время будет подписан контракт и объявлено имя нового наставника.
Предыдущий главный тренер сборной Самвел Бабаян был уволен за провал в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года в России. Возглавляемая им команда заняла четвертое место в группе А, что не позволило ей пробиться в финальную часть турнира.
Позже стало известно, что он был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, а все факты по его нарушениям были переданы в органы прокуратуры.
Тимур Кападзе завершил карьеру футболиста в конце прошлого сезона, на его счету 119 матчей и 10 голов за сборную Узбекистана.