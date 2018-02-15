Движение вверх: сборная Узбекистана поднялась на 5 пунктов в рейтинге ФИФА

В февральском рейтинге национальная команда республики переместилась с 77-го на 72-е место

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Сборная Узбекистана поднялась сразу на пять позиций в обновленном в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

В февральском рейтинге национальная команда республики переместилась с 77-го на 72-е место.

Первая десятка сборных осталась без изменений: возглавляют рейтинг по-прежнему чемпионы мира и победители Кубка конфедераций — 2017 из Германии, за ними расположились бразильцы, триумфаторы Евро-2016 из Португалии, аргентинцы и бельгийцы, далее команды Испании, Польши, Швейцарии, Франции и Чили.

Среди сборных Азиатской конфедерации футбола (AFC), в которую входит Узбекистан, на более высоких позициях оказались футболисты из Ирана (33-е место), Австралии (36-е место), Японии (55-е место), Южной Кореи (58-е место), Китая (68-е место).

Рейтинг ФИФА был введен в 1993 году, количество очков в нем рассчитывается исходя из результатов национальных команд за четыре года. В основе лежит принцип начисления очков за каждый сыгранный матч и подсчет среднего количества очков за год, предшествующий выпуску рейтинга. Количество получаемых очков за матч не фиксировано и зависит от соперника, результата и важности игры.

Всего в рейтинге сейчас представлены 211 национальных команд.

Сборная Узбекистана не смогла напрямую пробиться на мировое футбольное первенство, которое пройдет в России в 2018 году.

Сразу после неудачи в очередном отборочном цикле главный тренер узбекской национальной команды Самвел Бабаян ушел в отставку. В Федерации футбола Узбекистана заявили, что новый специалист, вероятнее всего, будет иностранцем.

Под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Рузикула Бердиева национальная команда с минимальным счетом уступила в товарищеском матче сборной ОАЭ.

К запланированным на весну товарищеским матчам с Сенегалом и Марокко сборную Узбекистана будет готовить Тимур Кападзе, назначенный временно исполняющим обязанности главного тренера.