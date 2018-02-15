Движение вверх: сборная Узбекистана поднялась на 5 пунктов в рейтинге ФИФА

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Сборная Узбекистана поднялась сразу на пять позиций в обновленном в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
В февральском рейтинге национальная команда республики переместилась с 77-го на 72-е место.
Первая десятка сборных осталась без изменений: возглавляют рейтинг по-прежнему чемпионы мира и победители Кубка конфедераций — 2017 из Германии, за ними расположились бразильцы, триумфаторы Евро-2016 из Португалии, аргентинцы и бельгийцы, далее команды Испании, Польши, Швейцарии, Франции и Чили.
NEW #FIFARANKING— FIFA.com (@FIFAcom) February 15, 2018
🇩🇪Germany stay top 🙌
🇮🇸Iceland reach record high💪
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Среди сборных Азиатской конфедерации футбола (AFC), в которую входит Узбекистан, на более высоких позициях оказались футболисты из Ирана (33-е место), Австралии (36-е место), Японии (55-е место), Южной Кореи (58-е место), Китая (68-е место).
Всего в рейтинге сейчас представлены 211 национальных команд.
Сборная Узбекистана не смогла напрямую пробиться на мировое футбольное первенство, которое пройдет в России в 2018 году.
Сразу после неудачи в очередном отборочном цикле главный тренер узбекской национальной команды Самвел Бабаян ушел в отставку. В Федерации футбола Узбекистана заявили, что новый специалист, вероятнее всего, будет иностранцем.
Под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Рузикула Бердиева национальная команда с минимальным счетом уступила в товарищеском матче сборной ОАЭ.
К запланированным на весну товарищеским матчам с Сенегалом и Марокко сборную Узбекистана будет готовить Тимур Кападзе, назначенный временно исполняющим обязанности главного тренера.