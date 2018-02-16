Миша Ге не вошел в десятку по итогам короткой программы на Олимпиаде

Спортсмен чисто выполнил все запланированные элементы, но остался только 14-м, занять более высокую позицию ему помешало отсутствие прыжка в четыре оборота

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Узбекистанский фигурист Миша Ге занимает 14-е место после выступления с короткой программой на Олимпиаде в Пхенчхане.

Спортсмен чисто выполнил все запланированные элементы, но занять более высокую позицию ему помешало отсутствие прыжка в четыре оборота. Катание узбекистанца традиционно было очень проникновенным и музыкальным.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, комментируя выступление узбекистанца, назвал его художником на льду.

"Есть спортсмены, которые, несмотря на давление крупных турниров, могут на 100% прочувствовать музыкальную композицию, образы, которые закладывались хореографом или тренером. Миша славится тем, что мастерски исполняет те элементы, которые он может выполнять. Очень жаль, что спортсменов, так чувствующих музыку, немного. Но и жаль, что у Миши нет стабильного четверного прыжка, который позволил бы ему забираться на подиум", — сказал Ягудин.

2018 Winter Olympics. Men Single Skating — SP — GE Misha @mishageofficial https://t.co/foZFzqXMGe — FigureSkatingRu (@figureskatingRu) February 16, 2018

Лидерство после короткой программы захватил олимпийский чемпион Сочи Юдзуру Ханю из Японии, второе место занимает Хавьер Фернандес из Испании, третий результат показал еще один представитель Японии Шома Уно.

Произвольную программу фигуристы представят завтра, 17 февраля.