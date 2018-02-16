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Футбольные мячи

Гол Алибаева с дальней дистанции признали лучшим в первом туре Лиги чемпионов

© Sputnik/ Vladimir Pesnya
Спорт
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Полузащитник "Локомотива" забил мяч в ворота соперников со своей половины поля

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Гол полузащитника ташкентского "Локомотива" Икрома Алибаева в ворота эмиратского клуба "Аль-Вахда" признан самым красивым в первом туре группового этапа Лиги чемпионов Азии, сообщается на сайте Азиатской конфедерации футбола.

Лучший гол тура болельщики выбрали голосованием на сайте АФК.

Ташкентский "Локомотив" разгромил "Аль-Вахда" со счетом 5:0. Икром Алибаев на 53-й минуте забил гол со своей половины поля. На 87-й минуте он сделал дубль. Однако именно первый его мяч, забитый с дальней дистанции, покорил любителей футбола.

"Локомотив" в Лиге чемпионов Азии выступает в группе B с командами "Аль-Духаиль" из Катара, "Зоб Ахан" из Ирана и "Аль-Вахда" из ОАЭ. Следующую встречу узбекский клуб проведет 19 февраля в 17:30 по ташкентскому времени против иранского "Зоб Ахана".

 

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Теги:
Лига чемпионов Азии, ФК "Локомотив", Футбол



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