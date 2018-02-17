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Узбекский фигурист Миша Ге на Олимпиаде в Корее

Миша Ге на Олимпиаде в Пхенчхане повторил свой сочинский результат

REUTERS / John Sibley
Спорт
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Тема:
Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане (26)
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Спортсмен из Узбекистана по результатам соревнований не смог подняться выше 17-й позиции

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Завершились одиночные соревнования мужчин-фигуристов на Олимпийских играх в корейском Пхенчхане.

К сожалению для болельщиков из Узбекистана, сенсации не произошло. Победителем стал японец Юдзуру Ханю, который по сумме оценок за короткую и произвольную программы набрал 317,85 балла. Напомним, что четыре года назад на Олимпиаде в Сочи он также стал лучшим и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Узбекистанский фигурист Миша Ге занял 17-ю строчку, также повторив результат Сочинской Олимпиады. Он сумел набрать в сумме 244,94 балла.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая программа
© Sputnik/ Александр Вильф
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Произвольную программу узбекистанец откатал без падений, но с ошибками, поэтому стал 17-м в произвольной и 17-м в итоге.

Отметим, что в соревновании мужчин-фигуристов в Пхенчхане был разыгран тысячный комплект наград за всю историю проведения Зимних Игр, а японский фигурист Юдзуру Ханю стал 1000-м олимпийским чемпионом в Играх.

Тема:
Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане (26)
Теги:
Миша Ге, Узбекистан, Спорт



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