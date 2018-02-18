На Олимпиаде в Пхенчхане уже 275 человек заразились норовирусом

Норовирус передается через еду или воду и вызывает острую желудочно-кишечную инфекцию

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Число случаев заражения норовирусом на Олимпиаде в Пхенчхане достигло 275, на карантине находятся 53 человека, заявил представитель оргкомитета Игр-2018 Сун Баик Ю.

"Каждый вечер собираем статистические данные. В Пхенчхане девять случаев, в Канныне — пять. Всего на данный момент 275 заболевших, 225 поправились, в карантине находятся 53 человека", – сказал Сун Баик Ю РИА Новости.

Олимпиада проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Ранее на столицу Олимпийских игр обрушился штормовой ветер и внес свои коррективы в расписание соревнований. Пришлось отменить несколько гонок, закрыть трассы и подъемники.