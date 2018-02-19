Гимнастки из Узбекистана получили бронзу на Гран-при в Москве

Победу в состязании одержали болгарки с результатом 18,900 очка, на второе место вышла Россия, набрав 18,600 балла

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Гимнастки из Узбекистана заняли третье место в групповом упражнении с пятью обручами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.

Узбекские спортсменки получили за свое выступление 15,900 балла.

Победу в состязании одержали болгарки с результатом 18,900 очка, на втором месте — Россия с 18,600 балла.

В декабре 2017 года на международном турнире по спортивной гимнастике "Кубок Михаила Воронина" узбекистанка Оксана Чусовитина смогла обойти соперниц в опорном прыжке и завоевала золото.