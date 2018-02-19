Французская фигуристка на Олимпиаде молилась, чтобы не потерять платье

Французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон занимает второе место после короткого танца на Олимпиаде в Пхенчхане

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Французская фигуристка Габриэлла Пападакис, выступающая в танцевальном дуэте с Гийомом Сизероном, назвала платье, расстегнувшееся во время короткого танца на Олимпиаде в Пхенчхане, кошмаром; по ее словам, оставалось только "молиться", чтобы оно с нее не спало.

Пападакис и Сизерон с оценкой 81,93 идут вторыми после короткого танца, уступая 1,74 балла канадцам Тессе Вирчу/Скотту Мойру. В начале проката у Пападакис расстегнулось платье, сообщает Р-Спорт.

"Это меня отвлекло, чтобы такое случилось на Олимпиаде — это кошмар. Это произошло в несколько первых секунд, но мы собрались и продолжили прокат, не было другого выбора. Я почувствовала сразу же это, дальше я просто молилась, ничего другого мне не оставалось", — сказала Пападакис на пресс-конференции.

Танцевальные дуэты представят произвольные программы 20 февраля.

OG2018 PAPADAKIS Gabriella / CIZERON Guillaume SD https://t.co/9ASUkTchlH — FigureSkatingRu (@figureskatingRu) February 19, 2018

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — двукратные чемпионы мира и Европы по фигурному катанию.