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Бокс: Uzbek tigers vs China dragons

"Узбекские тигры" продолжат борьбу в новом формате

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Спорт
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В Национальном Олимпийском комитете опровергли информацию о прекращении деятельности команды Uzbek Tigers

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Президент Национального олимпийского комитета Умид Ахмаджанов опроверг информацию о прекращении деятельности профессионального боксерского клуба Uzbek Tigers, сообщила пресс-служба НОК.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что команда Uzbek Tigers больше не будет выступать во Всемирной серии бокса (WSB).

"Эти сообщения беспочвенны. Наоборот, Национальный олимпийский комитет совместно с Министерством физической культуры и спорта активно поддерживают команду Uzbek Tigers, которая в течение последних трех лет участвует в WSB, и работает над новыми форматами организации поединков в Ташкенте, чтобы они стали настоящими боксерскими шоу для зрителей", — отметил Умид Ахмаджонов.

По его словам, Uzbek Tigers продолжат свою деятельность в новом формате и с новыми целями.

Ахмаджанов также подчеркнул, что несмотря на успехи сборной Узбекистана на крупных соревнованиях по боксу,деятельность профильной федерации нуждается в реформах.

Напомним, в феврале этого года Государственный комитет по физической культуре и спорту указом президента преобразован в Министерство по делам спорта.

Команда Uzbek Tigers во Всемирной серии бокса уступила Cuba Domadores и завершила участие в турнире.

Теги:
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, Uzbek Tigers, Умид Ахмаджанов, Бокс



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