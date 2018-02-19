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Футбольные мячи

Профессиональная футбольная лига Узбекистана представила новый логотип

© Sputnik/ Александр Вильф
Спорт
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Новая эмблема, выбранная специальной комиссией, во время чемпионата Узбекистана по футболу сезона 2018 будет представлена на формах клубов, на баннерах, печатной продукции

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Профессиональная футбольная лига Узбекистана получила новый логотип.

Новая эмблема, выбранная специальной комиссией, во время чемпионата Узбекистана по футболу сезона 2018 будет представлена на формах клубов, на баннерах, печатной продукции, сообщается на сайте ПФЛ.

"Для обеспечения прозрачности был объявлен конкурс. Специальная команда, созданная для честной организации этого процесса, отобрала работы трех кандидатов, на заключительной стадии большинством голосов был выбран логотип, который вы видите. Мы выбрали именно эту работу, потому что она отражает национальную аутентичность", — заявил генеральный директор ПФЛ Омон Гафуров.

Он добавил, что самое главное в логотипе — он простой и традиционный.

Логотип Профессиональной футбольной лиги Узбекистана
© Янгиликлар
Логотип Профессиональной футбольной лиги Узбекистана

Ранее разработать собственный вариант логотипа Федерации футбола Узбекистана (ФФУ), Суперлиги и ПРО-лиги предложили всем желающим. Из имеющихся вариантов сотрудники федерации совместно с рекламным агентством Digital Panda отобрали несколько, которые были размещены для голосования на специальном сайте.

В 2017 году Исполнительный комитет Профессиональной футбольной лиги Узбекистана принял решение переименовать национальный чемпионат страны по футболу. Начиная с будущего года он будет называться "Суперлига Узбекистана". Также будет переименована и Первая лига, которая получила название "ПРО-лига Узбекистана".

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Теги:
Профессиональная футбольная лига, Футбол



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