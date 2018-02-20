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Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр

Северная и Южная Кореи попробуют вместе провести Азиатские игры 2021 года

© Sputnik/ Владимир Астапкович
Спорт
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О возможности проведения Азиатских игр двумя соседними странами заявил Чхве Мун Сун, губернатор южнокорейской провинции Канвондо, где находится олимпийский Пхенчхан

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Представитель КНДР в Международном олимпийском комитете Чан Ын назвал "возможным" совместное проведение Северной и Южной Кореями зимних Азиатских игр 2021 года.. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства Рёнхап.

В субботу губернатор южнокорейской провинции Канвандо, где сейчас проходит зимняя Олимпиада, высказался в пользу совместного с Северной Кореей проведения Азиатских игр.

В свою очередь, северокорейский чиновник отметил, что в этом случае можно было бы использовать в качестве одного из мест проведения соревнований горнолыжный курорт Масикрён в КНДР.

Напомним, на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе и под единым флагом.

Две корейские сборные прошли под единым флагом на Олимпиаде в четвертый раз после разделения Кореи на Северную и Южную. В последний раз это произошло на Играх-2006 в Турине.

Теги:
Северная Корея, Южная Корея, Спорт



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