Северная и Южная Кореи попробуют вместе провести Азиатские игры 2021 года

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Представитель КНДР в Международном олимпийском комитете Чан Ын назвал "возможным" совместное проведение Северной и Южной Кореями зимних Азиатских игр 2021 года.. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства Рёнхап.

В субботу губернатор южнокорейской провинции Канвандо, где сейчас проходит зимняя Олимпиада, высказался в пользу совместного с Северной Кореей проведения Азиатских игр.

В свою очередь, северокорейский чиновник отметил, что в этом случае можно было бы использовать в качестве одного из мест проведения соревнований горнолыжный курорт Масикрён в КНДР.

Напомним, на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе и под единым флагом.

Две корейские сборные прошли под единым флагом на Олимпиаде в четвертый раз после разделения Кореи на Северную и Южную. В последний раз это произошло на Играх-2006 в Турине.