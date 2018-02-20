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Ришод Собиров радуется бронзовой медали соревнования по дзюдо

Чемпион мира Ришод Сабиров открыл школу дзюдо в Ташкенте

Toshifumi KITAMURA / AFP
Спорт
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Подобные спортивные школы также учредили боксер Аббос Атоев и дзюдоист Ришод Сабиров в Бухаре, а боксер Уткир Хайдаров — в Андижане

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Узбекистана Ришод Сабиров открыл детскую школу дзюдо в Ташкенте.

Олимпиада 2016. Дзюдо
© Sputnik/ Александр Вильф
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Как сообщает пресс-служба НОК РУ, в честь открытия учреждения были проведены соревнования юных дзюдоистов.

В июне 2017 года Государственный комитет по физической культуре и спорту Узбекистана начал разработку проекта по созданию в стране сети школ бывших спортсменов. Власти республики организовали чемпионам экспресс-курсы для получения лицензии тренеров.

Подобные учебные заведения уже открыли боксер Аббос Атоев и дзюдоист Ришод Сабиров в Бухаре, а также боксер Уткир Хайдаров в Андижане.

Теги:
дзюдо, Ришод Собиров, Ташкент, Спорт



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