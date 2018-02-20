Чемпион мира Ришод Сабиров открыл школу дзюдо в Ташкенте

Подобные спортивные школы также учредили боксер Аббос Атоев и дзюдоист Ришод Сабиров в Бухаре, а боксер Уткир Хайдаров — в Андижане

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Узбекистана Ришод Сабиров открыл детскую школу дзюдо в Ташкенте.

© Sputnik/ Александр Вильф Узбекские спортсмены создадут собственные школы по всей стране

Как сообщает пресс-служба НОК РУ , в честь открытия учреждения были проведены соревнования юных дзюдоистов.

В июне 2017 года Государственный комитет по физической культуре и спорту Узбекистана начал разработку проекта по созданию в стране сети школ бывших спортсменов. Власти республики организовали чемпионам экспресс-курсы для получения лицензии тренеров.

Подобные учебные заведения уже открыли боксер Аббос Атоев и дзюдоист Ришод Сабиров в Бухаре, а также боксер Уткир Хайдаров в Андижане.