Российские фигуристки на Олимпиаде обновили мировой рекорд дважды за 10 минут

Оба достижения россиянки установили в короткой программе, произвольную девушки представят в пятницу, 23 февраля

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Фигуристки из России Евгения Медведева и Алина Загитова на Олимпиаде в Пхенчхане дважды в течение 10 минут побили мировой рекорд по сумме баллов за выступление в короткой программе.

Евгения Медведева выступала первой в заключительной разминке и откатала короткую программу с новым мировым рекордом (81,61), превысив на 0,55 балла свое же достижение, установленное 11 февраля в командном турнире Олимпиады.

WOG2018 Evgenia MEDVEDEVA SP https://t.co/5csY8TyS50 — FigureSkatingRu (@figureskatingRu) February 21, 2018

Новый мировой рекорд продержался до выступления 15-летней Алины Загитовой. Действующая чемпионка Европы за блестящее выступление в короткой программе получила оценку в 82,92 балла, что на 1,31 балла выше, чем у Медведевой.

WOG2018 ZAGITOVA Alina SP https://t.co/Pslcw5ghfl — FigureSkatingRu (@figureskatingRu) February 21, 2018

"Очень рада мировому рекорду. Ни для кого не секрет, что у меня самая сложная программа в мире. Если ее откатать чисто, будут хорошие баллы. Сегодня у меня это получилось. Конкуренция с Медведевой? Хочу сказать, что мы с Женей в первую очередь подруги", — заявила Загитова.

Еще одна россиянка — Мария Сотскова заняла по итогам короткой программы 12-е место с результатом в 63,86 балла.

Two World records set minutes apart in the #PyeongChang2018 #FigureSkating ladies short programme. Two favourites are the at the top as predicted. pic.twitter.com/oLLuJQ01xp — Europe On Ice (@europeonice) February 21, 2018

Напомним, ранее Алина Загитова и Евгения Медведева стали серебряными призерами командного турнира фигуристов в Пхенчхане.

Девушки представят произвольную программу 23 февраля, начиная с 6:00 по Ташкенту.