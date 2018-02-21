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Олимпиада 2018. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа

Российские фигуристки на Олимпиаде обновили мировой рекорд дважды за 10 минут

© Sputnik/ Александр Вильф
Спорт
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Тема:
Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане (29)
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Оба достижения россиянки установили в короткой программе, произвольную девушки представят в пятницу, 23 февраля

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Фигуристки из России Евгения Медведева и Алина Загитова на Олимпиаде в Пхенчхане дважды в течение 10 минут побили мировой рекорд по сумме баллов за выступление в короткой программе.

Евгения Медведева выступала первой в заключительной разминке и откатала короткую программу с новым мировым рекордом (81,61), превысив на 0,55 балла свое же достижение, установленное 11 февраля в командном турнире Олимпиады.

Новый мировой рекорд продержался до выступления 15-летней Алины Загитовой. Действующая чемпионка Европы за блестящее выступление в короткой программе получила оценку в 82,92 балла, что на 1,31 балла выше, чем у Медведевой.

"Очень рада мировому рекорду. Ни для кого не секрет, что у меня самая сложная программа в мире. Если ее откатать чисто, будут хорошие баллы. Сегодня у меня это получилось. Конкуренция с Медведевой? Хочу сказать, что мы с Женей в первую очередь подруги", — заявила Загитова.

Еще одна россиянка — Мария Сотскова заняла по итогам короткой программы 12-е место с результатом в 63,86 балла.

Напомним, ранее Алина Загитова и Евгения Медведева стали серебряными призерами командного турнира фигуристов в Пхенчхане.

Девушки представят произвольную программу 23 февраля, начиная с 6:00 по Ташкенту.

Тема:
Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане (29)
Теги:
Олимпиада-2018, Алина Загитова, Евгения Медведева, Пхенчхан, Южная Корея, Фигурное катание



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