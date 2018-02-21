Узбекские велосипедисты вошли в тройку лидеров на чемпионате Азии

Муроджон Холмуратов выиграл бронзовую медаль и занял третье место среди 17 спортсменов, в 2013 году он был чемпионом Азии на шоссе

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Велосипедисты из Узбекистана стали призерами чемпионата Азии по велоспорту на треке в малайзийском Куала-Лумпуре.

Общая дистанция гонки по очкам составила 30 км. Муроджон Холмуратов набрал 35 очков и занял третье место среди 17 спортсменов. Мирза Аль-Хаммади из ОАЭ стал первым с 55 очками, Шунсуке Имамура из Японии — вторым с 43 очками, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Узбекистана.

© Facebook / Cycling 4U Данил Евдокимов завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии по велотреку

Муроджон Холмуратов становился чемпионом Азии на шоссе в 2013 году, вице-чемпионом — в 2011 году. Среди молодежи в дисциплине омниум серебряную медаль завоевал узбекистанец Данил Евдокимов. Золото и бронзу получили спортсмены из Южной Кореи и Китайского Тайбэя соответственно.

Отметим, в марте 2019 года в Узбекистане впервые пройдет чемпионат Азии по велосипедному спорту на шоссе среди взрослых спортсменов и юниоров "2019 Asian Road Para & Cycling Championships".