Узбекские велосипедисты вошли в тройку лидеров на чемпионате Азии

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Велосипедисты из Узбекистана стали призерами чемпионата Азии по велоспорту на треке в малайзийском Куала-Лумпуре.
Общая дистанция гонки по очкам составила 30 км. Муроджон Холмуратов набрал 35 очков и занял третье место среди 17 спортсменов. Мирза Аль-Хаммади из ОАЭ стал первым с 55 очками, Шунсуке Имамура из Японии — вторым с 43 очками, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Узбекистана.
Отметим, в марте 2019 года в Узбекистане впервые пройдет чемпионат Азии по велосипедному спорту на шоссе среди взрослых спортсменов и юниоров "2019 Asian Road Para & Cycling Championships".