Узбек вызвал на бой казаха, который предложил поединок сыновьям Кадырова

Двукратный чемпион по тайскому боксу Хумаюн Хакимжанов из Узбекистана вызвал на бой казахстанца, который ранее обещал сыновьям главы Чечни, что сможет отвоевать профессиональный пояс MMA

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Десятилетний Хумаюн Хакимжанов из Узбекистана предложил бой Абаю Тажибаю, заявив, что сможет одолеть его.

Он записал видео, которое быстро разлетелось в Instagram. В своем обращении спортсмен уверенно заявляет, что сможет одолеть противника. Хумаюн Хакимжанов — двукратный чемпион по тайскому боксу.

Публикация от Новости Казахстана и мира! 🌍📺 (@kazakh_inform) Фев 19, 2018 в 10:06 PST

Ранее чемпион Астаны по кикбоксингу десятилетний Абай Тажибай заявил, что сможет отвоевать профессиональный пояс MMA у сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает Sputnik Казахстан. Соответствующее видео появилось в Instagram. Адам и Ахмад Кадыровы ответили казахстанцу.

"Абай, мы не знаем, какой ты боец, но менеджер у твоего фитнес-клуба хороший — он сделал вам рекламу. Ты настоящий мужчина, продолжай в том же духе. Если судьба сведет, встретимся в октагоне, а в жизни будем братьями. Приезжай в республику, мы всегда рады гостям", — сказал Ахмад Кадыров.

Его брат Адам пригласил казахстанца на совместные тренировки.

"Абай, я рад, что, живя в Казахстане, ты следишь за нашими выступлениями. Казахи всегда были нам братьями. Что касается твоего вызова, то, во-первых, у нас разные весовые категории, а во-вторых, у тебя нет ни одного боя по правилам смешанных единоборств. Приезжай в наш клуб, проведем тренировки и спарринги. Будем друзьями", — предложил Адам Кадыров.