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Боксерские перчатки. Архивное фото

Узбек вызвал на бой казаха, который предложил поединок сыновьям Кадырова

© Flickr/ Kristin Wall
Спорт
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Двукратный чемпион по тайскому боксу Хумаюн Хакимжанов из Узбекистана вызвал на бой казахстанца, который ранее обещал сыновьям главы Чечни, что сможет отвоевать профессиональный пояс MMA

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Десятилетний Хумаюн Хакимжанов из Узбекистана предложил бой Абаю Тажибаю, заявив, что сможет одолеть его.

Он записал видео, которое быстро разлетелось в Instagram. В своем обращении спортсмен уверенно заявляет, что сможет одолеть противника. Хумаюн Хакимжанов — двукратный чемпион по тайскому боксу.

 

Ранее чемпион Астаны по кикбоксингу десятилетний Абай Тажибай заявил, что сможет отвоевать профессиональный пояс MMA у сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает Sputnik Казахстан. Соответствующее видео появилось в Instagram. Адам и Ахмад Кадыровы ответили казахстанцу.

"Абай, мы не знаем, какой ты боец, но менеджер у твоего фитнес-клуба хороший — он сделал вам рекламу. Ты настоящий мужчина, продолжай в том же духе. Если судьба сведет, встретимся в октагоне, а в жизни будем братьями. Приезжай в республику, мы всегда рады гостям", — сказал Ахмад Кадыров.

Его брат Адам пригласил казахстанца на совместные тренировки. 

"Абай, я рад, что, живя в Казахстане, ты следишь за нашими выступлениями. Казахи всегда были нам братьями. Что касается твоего вызова, то, во-первых, у нас разные весовые категории, а во-вторых, у тебя нет ни одного боя по правилам смешанных единоборств. Приезжай в наш клуб, проведем тренировки и спарринги. Будем друзьями", — предложил Адам Кадыров.

Теги:
борец, тайский бокс, Кикбоксинг, Ахмад Кадыров, Адам Кадыров, Абай Тажибай, Чеченская республика, Казахстан, Узбекистан



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