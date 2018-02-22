Узбекистанец Камиль Тухтаев не выступил в слаломе на Олимпиаде

Горнолыжник из Узбекистана попал в число 52 спортсменов, дисквалифицированных за нарушение правил

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Узбекский горнолыжник Камиль Тухтаев не выступил на соревнованиях по слалому на Олимпийских играх в Пхенчхане из-за дисквалификации, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Из 108 участников соревнований 52 спортсмена были отстранены за нарушение правил. Оставшиеся 56 горнолыжников разыграли между собой медали. Золото завоевал Андре Мюрер из Швеции, серебро у Рамона Ценхойзерна из Швейцарии, бронза у австрийца Микаэля Матта.

Национальный олимпийский комитет Камиль Тухтаев на Олимпиаде в Пхенчхане

Ранее Камиль Тухтаев выступил в гигантском слаломе и занял 52-е место из 110 с общим результатом 2:35.99.

XXIII зимние Олимпийские игры проходят с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхане.