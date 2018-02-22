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Узбекский фигурист Миша Ге на Олимпиаде в Корее

Миша Ге в Пхёнчхане сыграл в керлинг с призером Олимпиады

AP Photo / David J. Phillip
Спорт
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Тема:
Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане (31)
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Фигурист из Узбекистана Миша Ге, занявший на Олимпиаде в Пхечхане 17-е место, примет участие в показательных выступлениях

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Фигурист из Узбекистана Миша Ге, занявший на Олимпиаде в Пхечхане 17-е место, во время подготовки к показательным выступлениям устроил вместе вместе с другими спортсменами шуточные соревнования по керлингу.

На видео, которое спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram, он вместе с серебряным призером Игр японцем Шомой Уно и Бояном Цзинем из Китая изображает соревнования по керлингу. В качестве камня фигуристы используют бутылку с водой, а в качестве щётки чехол от лезвий.

Кроме того, спортсмены из разных стран пробуют объехать стоящие в ряд бутылочки, не сбив ни одной, а также пробуют соревноваться в конькобежном спорте.

Публикация от Misha Ge (@mishage8) Фев 21, 2018 в 11:27 PST

Публикация от Boyang Jin (@1j0b0y3) Фев 21, 2018 в 11:35 PST

Показательные выступления фигуристов пройдут на Олимпиаде 25 февраля. Из представителей мужского одиночного катания кроме Миши Ге в них примет участие двухкратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, серебряный призер Пхенчхана Шома Уно (оба из Японии), обладатель бронзовой награды Хавьер Фернандес (Испания), Боян Цзин (Китай), Нэтан Чен (США) и Чжун Хван Чха (Южная Корея).

Тема:
Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане (31)

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Теги:
Олимпиада-2018, Миша Ге, Фигурное катание



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