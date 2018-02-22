Миша Ге в Пхёнчхане сыграл в керлинг с призером Олимпиады

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Фигурист из Узбекистана Миша Ге, занявший на Олимпиаде в Пхечхане 17-е место, во время подготовки к показательным выступлениям устроил вместе вместе с другими спортсменами шуточные соревнования по керлингу.
На видео, которое спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram, он вместе с серебряным призером Игр японцем Шомой Уно и Бояном Цзинем из Китая изображает соревнования по керлингу. В качестве камня фигуристы используют бутылку с водой, а в качестве щётки чехол от лезвий.
Кроме того, спортсмены из разных стран пробуют объехать стоящие в ряд бутылочки, не сбив ни одной, а также пробуют соревноваться в конькобежном спорте.
Показательные выступления фигуристов пройдут на Олимпиаде 25 февраля. Из представителей мужского одиночного катания кроме Миши Ге в них примет участие двухкратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, серебряный призер Пхенчхана Шома Уно (оба из Японии), обладатель бронзовой награды Хавьер Фернандес (Испания), Боян Цзин (Китай), Нэтан Чен (США) и Чжун Хван Чха (Южная Корея).