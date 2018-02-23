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Российская фигуристка Алина Загитова выступает в короткой программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх

Российская фигуристка Загитова завоевала золото на Олимпиаде в Пхенчхане

REUTERS / John Sibley
Спорт
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Тема:
Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане (32)
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Всего на счету российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых наград

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Фигуристка Алина Загитова принесла России первое золото на Олимпиаде в Пхенчхане, победив в соревновании одиночниц, а Евгения Медведева стала серебряным призером.

Как пишет РИА Новости, Загитова, которой в мае исполнится 16 лет, за короткую и произвольную программу набрала в общей сумме 239,57 балла, опередив на 1,31 балла Медведеву (238,26). Фигуристки получили одинаковую оценку за произвольную программу (156,65). Третьей стала канадка Кейтлин Осмонд (231,02).

Всего на счету российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Россияне идут 15-ми в командном медальном зачете Игр.

Тема:
Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане (32)
Теги:
фигурное катание, Олимпиада-2018, Алина Загитова, Южная Корея, Россия, Спорт



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