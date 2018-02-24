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Олимпиада 2018. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт. 50 км

За секунду до золота: как российские лыжники делали сенсацию в марафоне

© Sputnik/ Алексей Филиппов
Спорт
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Тема:
Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане (33)
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Впервые в истории 21-летний российский лыжник выиграл четыре медали на одних Играх

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в гонке на 50 км классическим стилем с общего старта на Олимпийских играх в Пхенчхане, другой представитель России Андрей Ларьков выиграл бронзу, сообщает РИА Новости.

Победу одержал финн Ийво Нисканен, преодолевший дистанцию за 2 часа 8 минут 22,1 секунды, Большунов уступил ему 18,7 секунды, Ларьков (+2 минуты 37,5 секунды) стал третьим.

Российская фигуристка Алина Загитова выступает в короткой программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх
REUTERS / John Sibley
Российская фигуристка Загитова завоевала золото на Олимпиаде в Пхенчхане
У Большунова на дистанции возникали проблемы. На одном из отрезков дистанции он столкнулся с немцем Андреасом Кацем, а чуть позже сломал палку и потерял на этом несколько секунд.

За три круга до финиша Александр догнал Ийво и даже вырвался вперёд. Однако финн в этот момент сделал тактический ход, который решил судьбу золота: зашёл на пит-стоп. На свежих лыжах он догнал российского спортсмена и за два километра до финиша рванул вперед. В итоге Александру досталась серебряная медаль.

Отметим, однако, что Александр Большунов стал первым российским лыжником, который выиграл четыре медали на одних Олимпийских играх.

Ранее 21-летний спортсмен выиграл три медали: серебро в эстафете и командном спринте, а также бронзу в индивидуальном спринте.
Теперь в активе россиян, которые выступают на Играх в Пхенчхане в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR), 1 золотая, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.

Тема:
Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане (33)



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