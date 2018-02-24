Президентом CAFA стал Умид Ахмаджонов

Президент Национального олимпийского комитета Узбекистана, первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджонов был избран новым президентом CAFA

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджонов избран новым президентом Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

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Как сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана, в субботу, 24 февраля, в узбекской столице состоялся отчетно-выборный конгресс CAFA (Ассоциация стран Центральной Азии, в которую входят Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Ирана и Афганистан).

В мероприятии приняли участие спортивные функционеры из Ирана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также высокопоставленные гости из Южной Кореи и Катара.

По итогам голосования президент Национального олимпийского комитета Узбекистана, первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджонов был избран новым президентом CAFA.