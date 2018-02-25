Золотая игра "Красной машины": российские хоккеисты впервые выиграли Олимпиаду

В хоккейном финале Олимпийских игр в Пхенчхане сборная Россия сумела одержать победу над своими соперниками – сборной Германии

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Сборная России одержала победу над командой Германии в финале хоккейного турнира зимних Олимпийских игр 2018 года. Встреча завершилась со счётом 4:3.

Основное время матча закончилось вничью 3:3, а в овертайме победную шайбу забросил Кирилл Капризов.

© Sputnik/ Александр Вильф Олимпиада 2018. Хоккей. Мужчины. Финал

Отметим, сборная России по хоккею впервые за 26 лет выиграла Олимпиаду.

В последний раз российские хоккеисты брали золото зимней Олимпиады в 1992 году — тогда на Играх победила Объединенная команда, также выступавшая под олимпийским флагом.

Для российских спортсменов это золото стало вторым на Играх в Пхенчхане. Ранее в женском одиночном катании победу одержала Алина Загитова.