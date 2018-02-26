Боксеры из России и Узбекистана проведут совместные тренировки в мае

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Сборные России и Узбекистана по боксу планируют провести совместные тренировочные сборы в мае. Об этом передает пресс-служба Федерации бокса России со ссылкой на главного тренера команды из РФ Эдуарда Кравцова.
"Мы хотим, чтобы от сборной Узбекистана приехали первые номера. Также на этот совместный сбор мы пригласим сборную Казахстана. Впоследствии мы хотим, чтобы все участники выступили на Кубке губернатора в Санкт-Петербурге", — сказал Кравцов.
Ранее российская сборная провела совместный тренировочный сбор с командой Казахстана в академии Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) в Алматы, после которого состоялись матчевые встречи между командами России, Казахстана и Узбекистана.
Недавно узбекские боксеры завоевали на международном турнире Indian Open семь медалей, из которых пять золотых и две серебряные, став обладателями первого места в общекомандном зачете. От правительства республики спортсмены получили крупные денежные премии.