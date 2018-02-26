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Боксерские перчатки, архивное фото

Боксеры из России и Узбекистана проведут совместные тренировки в мае

© Pixabay
Спорт
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Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов подчеркнул, что Узбекистан сегодня — один из лидеров на мировой арене олимпийского бокса

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Сборные России и Узбекистана по боксу планируют провести совместные тренировочные сборы в мае. Об этом передает пресс-служба Федерации бокса России со ссылкой на главного тренера команды из РФ Эдуарда Кравцова.

"Мы хотим, чтобы от сборной Узбекистана приехали первые номера. Также на этот совместный сбор мы пригласим сборную Казахстана. Впоследствии мы хотим, чтобы все участники выступили на Кубке губернатора в Санкт-Петербурге", — сказал Кравцов.

Ранее российская сборная провела совместный тренировочный сбор с командой Казахстана в академии Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) в Алматы, после которого состоялись матчевые встречи между командами России, Казахстана и Узбекистана.

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"Это был своеобразный срез технического мастерства и уровня физической подготовки нашей сборной. Команда Узбекистана привезла свой второй состав. Тем не менее Узбекистан сегодня — один из лидеров на мировой арене олимпийского бокса, они сейчас входят в тройку сильнейших команд мира", — подчеркнул Кравцов.

Недавно узбекские боксеры завоевали на международном турнире Indian Open семь медалей, из которых пять золотых и две серебряные, став обладателями первого места в общекомандном зачете. От правительства республики спортсмены получили крупные денежные премии.

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Теги:
тренировка, Бокс, Узбекистан, Россия, Спорт



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