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Жеребьевка турнира Футбол для дружбы

От Узбекистана в "Футбол для дружбы" сыграет юный вратарь

© gazprom.com
Спорт
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Отбор кандидатов будет проходить на конкурсной основе под эгидой Федерации футбола Узбекистана

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Узбекистан в шестом сезоне международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" вновь представит юный голкипер, сообщает пресс-служба Федерации футбола Узбекистана.

"Футбол для дружбы" (Football for Friendship) — ежегодная международная детская социальная программа, которую реализует ПАО "Газпром". В рамках программы футболисты 12-14 лет из разных стран мира принимают участие в ежегодном международном детском форуме и международном турнире по уличному футболу. В 2018 году "Футбол для дружбы" объединил 211 стран и регионов. Финальные мероприятия сезона пройдут в Москве с 8 по 15 июня.

Ильяс Ахмедов, участник программы Футбол для дружбы (Football for Friendship)
© Федерация футбола Узбекистана
Юный вратарь "Локомотива" сыграет в "Футбол для дружбы"
В ходе открытой жеребьевки были сформированы 32 международные футбольные Сборные Дружбы, а также определены игровые амплуа для каждого юного футболиста из каждой страны (вратарь, защитник, полузащитник или нападающий). В одной команде будут играть спортсмены разных национальностей, разного пола и разных физических возможностей. Возраст игроков — 12 лет. Тренировать сборные доверят футболистам 14-16 лет из разных стран. Освещать события будет международный детский пресс-центр "Футбола для дружбы", состоящий из юных журналистов 12 лет из 211 стран и регионов.

По итогам жеребьевки от Узбекистана в этом году вновь будут выступать 12-летний голкипер и 12-летний журналист. Отбор кандидатов будет проходить на конкурсной основе под эгидой Федерации футбола Узбекистана.

"Участвуя в Международной детской социальной программе Газпрома "Футбол для дружбы", вы встретите друзей со всего мира и узнаете больше о равенстве и справедливости — ценностях, которые очень важны для FIFA. Финальные мероприятия шестого сезона пройдут в Москве во время чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России", — заявил известный футболист Марко Ван Бастен.

В рамках финальных мероприятий программы в Москве пройдет Международный лагерь дружбы, первый чемпионат мира по футболу для дружбы с участием юных спортсменов разных национальностей, разного пола и разных физических возможностей, а также Международный детский футбольный форум с участием юных послов программы, звезд мирового футбола, российских и зарубежных общественных деятелей, журналистов ведущих мировых СМИ.

Участники программы Футбол для дружбы Ильяс Ахмедов, Амир Шарипов с арбитром Равшаном Ирматовым
© Федерация футбола Узбекистана
Знаменитости раскрыли участникам "Футбола для дружбы" секрет успеха

В 2018 году сборные дружбы названы в честь редких и исчезающих видов животных планеты.

Напомним, в прошлом году от Узбекистана в программе участвовали воспитанник ташкентского "Локомотива" вратарь Ильяс Ахмедов и юный журналист Амир Шарипов.

"Футбол для дружбы" поддерживают ФИФА, УЕФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира.

Теги:
Газпром, Федерация футбола Узбекистана, ФИФА, Россия, Футбол



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