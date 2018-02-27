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Борец греко-римского стиля Элмурат Тасмурадов

Узбекистанец выиграл золотую медаль на Чемпионате Азии по спортивной борьбе

Jack GUEZ / AFP
Спорт
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Его соперником в финале соревнования по греко-римской борьбе в категории до 63 килограммов стал борец из Кыргызстана Урмат Аматов, которого он победил со счетом 8:0

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Узбекистанец Эльмурат Тасмурадов выиграл золотую медаль на Чемпионате Азии по спортивной борьбе в Бишкеке.

В финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 килограммов его противником стал кыргызстанский борец Урмат Аматов. Эльмурат Тасмурадов не пропустил ни одного удара, в главном поединке он победил со счетом 8:0. Узбекский спортсмен —   бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Первенство Азии будет проходит с 27 февраля по 4 марта в столичном Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула. В нем участвуют борцы из более 20 стран. Читайте текстовую трансляцию Sputnik Кыргызстан, чтобы быть в курсе всех новостей о Чемпионате Азии или смотрите прямой эфир с соревнований.

Теги:
медаль, Греко-римская борьба, золотая медаль, Кыргызстан, Узбекистан



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