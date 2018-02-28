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Победа Uzbek Tigers в матче VIII сезона Всемирной серии бокса против Cuba Domadores

"Тигры" усмирили "Укротителей": узбекские боксеры разгромили кубинцев

© Facebook / Uzbek Tigers
Спорт
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Узбекские боксеры одержали победу в четырех весовых категориях и обыграли команду Cuba Domadores (в переводе с испанского — "Кубинские укротители") в матче VIII сезона Всемирной серии бокса со счетом 4:1

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Команда Uzbek Tigers одержала победу над Cuba Domadores в матче VIII сезона Всемирной серии бокса.

В столичном спортивном комплексе "Универсал" закончился матч VIII сезона Всемирной серии бокса The World Series Boxing (WSB). Узбекская команда Uzbek Tigers вышла на ринг против кубинской команды Cuba Domadores.

Первым на ринг вышел Хасанбой Дусматов в весовой категории до 49 кг, его соперником был Аргилагос Жоанис. Хасанбой одержал победу со счетом 3:0. Бой получился очень зрелищным, сообщается на странице команды в Facebook.

Бокс: Uzbek tigers vs China dragons
© WSB
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После него Шахобидин Заиров (до 56 кг) сразился с Робейси Ромиресом и выиграл со счетом 3:0. В третьем поединке Икболжон Холдаров встретился с Энди Крузом (до 64 кг) и в упорном бою со счетом 1:2 уступил.

Исроил Мадримов в среднем весе (до 75 кг) выиграл со счетом 3:0. Финальную победу для Uzbek Tigers одержал Санджар Турсунов (до 91 кг), он боксировал против Эрисланди Савона. Санджар превосходно провел бой и со счетом 3:0 одержав заслуженную победу.

Uzbek Tigers со счетом 4:1 одержала убедительную победу над Cuba Domadores.

Теги:
Бокс, WSB, Uzbek Tigers, Узбекистан



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