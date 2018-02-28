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Машина, подаренная президентом Узбекистана сборной U23

Федерация футбола развеяла слухи вокруг подаренных сборной U23 Malibu

© Федерация футбола Узбекистана
Спорт
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Тема:
Узбекистан на чемпионате Азии по футболу U23 в Китае (16)
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Машины являются собственностью чемпионов и их тренеров, но оформлением автомобилей займется федерация

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Федерация футбола Узбекистана прокомментировала слухи о том, что автомобили Malibu, подаренные президентом игрокам сборной U23 по футболу, выигравшим чемпионат Азии официально не зарегистрированы и не оформлены на чемпионов.

Машины, подаренные спортсменам молодежной сборной Узбекистана по футболу
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Арипов вручил узбекским футболистам ключи от Malibu
Как сообщили в федерации, машины являются собственностью чемпионов и их тренеров. Футболисты не занимаются оформлением машин сами, потому что этот процесс взяла на себя федерация. Это сделано для того, чтобы не отвлекать молодых футболистов от тренировок и предстоящих соревнований.

Напомним, сборная Узбекистана U23 в январе этого гола выиграла чемпионат Азии по футболу в дополнительное время и в непростых погодных условиях, одолев соперников из Вьетнама со счетом 2:1.

Президент страны Шавкат Мирзиёев почти сразу после окончания матча поздравил футболистов с победой. Когда игроки вернулись в Узбекистан, премьер-министр Абдулла Арипов вручил им и тренерам ключи от 26 автомобилей Malibu.

Тема:
Узбекистан на чемпионате Азии по футболу U23 в Китае (16)
Теги:
Чемпионат Азии по футболу, Федерация футбола Узбекистана, Футбол



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