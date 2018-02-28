Федерация футбола развеяла слухи вокруг подаренных сборной U23 Malibu

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Федерация футбола Узбекистана прокомментировала слухи о том, что автомобили Malibu, подаренные президентом игрокам сборной U23 по футболу, выигравшим чемпионат Азии официально не зарегистрированы и не оформлены на чемпионов.
Напомним, сборная Узбекистана U23 в январе этого гола выиграла чемпионат Азии по футболу в дополнительное время и в непростых погодных условиях, одолев соперников из Вьетнама со счетом 2:1.
Президент страны Шавкат Мирзиёев почти сразу после окончания матча поздравил футболистов с победой. Когда игроки вернулись в Узбекистан, премьер-министр Абдулла Арипов вручил им и тренерам ключи от 26 автомобилей Malibu.