Федерация футбола развеяла слухи вокруг подаренных сборной U23 Malibu

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Федерация футбола Узбекистана прокомментировала слухи о том, что автомобили Malibu, подаренные президентом игрокам сборной U23 по футболу, выигравшим чемпионат Азии официально не зарегистрированы и не оформлены на чемпионов.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Арипов вручил узбекским футболистам ключи от Malibu

Как сообщили в федерации, машины являются собственностью чемпионов и их тренеров. Футболисты не занимаются оформлением машин сами, потому что этот процесс взяла на себя федерация. Это сделано для того, чтобы не отвлекать молодых футболистов от тренировок и предстоящих соревнований.

Напомним, сборная Узбекистана U23 в январе этого гола выиграла чемпионат Азии по футболу в дополнительное время и в непростых погодных условиях, одолев соперников из Вьетнама со счетом 2:1.

Президент страны Шавкат Мирзиёев почти сразу после окончания матча поздравил футболистов с победой. Когда игроки вернулись в Узбекистан, премьер-министр Абдулла Арипов вручил им и тренерам ключи от 26 автомобилей Malibu.