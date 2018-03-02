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Узбекские тигры одержали победу над соперниками из Колумбии

"Узбекские тигры" одержали победу над соперниками из Колумбии

© Facebook / Uzbek Tigers
Спорт
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Ранее "Узбекские тигры" в матче VIII сезона Всемирной серии бокса разгромили кубинцев

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В спортивном комплексе "Универсал" состоялся матч VIII сезона Всемирной серии бокса, в котором узбекская команда Uzbek Tigers одержала победу над Colombian Heroicos. Об этом сообщает Федерация бокса Узбекистана.

Победа Uzbek Tigers в матче VIII сезона Всемирной серии бокса против Cuba Domadores
© Facebook / Uzbek Tigers
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Во время поединков Худойназар Файзов уступил колумбийцу Авилу Кейберу со счетом 0:2. Зато Шункор Абдурасулов одержал победу над Зулетом Дуваном со счетом 3:0.

"В третьем поединке Махмуд Гаипов встретился с Рангелом Александером и доказал, что он лучший, выиграв бой за явным преимуществом со счетом 3:0", — уточняется в сообщении.

Также от узбекской команды в соревнованиях участвовали Бектемир Меликузиев и Баходир Жалолов.

В результате Uzbek Tigers со счетом 4:1 одержала победу над Colombian Heroicos.

Теги:
матч, Бокс, Колумбия, Узбекистан



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