"Узбекские тигры" одержали победу над соперниками из Колумбии

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В спортивном комплексе "Универсал" состоялся матч VIII сезона Всемирной серии бокса, в котором узбекская команда Uzbek Tigers одержала победу над Colombian Heroicos. Об этом сообщает Федерация бокса Узбекистана.

Во время поединков Худойназар Файзов уступил колумбийцу Авилу Кейберу со счетом 0:2. Зато Шункор Абдурасулов одержал победу над Зулетом Дуваном со счетом 3:0.

"В третьем поединке Махмуд Гаипов встретился с Рангелом Александером и доказал, что он лучший, выиграв бой за явным преимуществом со счетом 3:0", — уточняется в сообщении.

Также от узбекской команды в соревнованиях участвовали Бектемир Меликузиев и Баходир Жалолов.

В результате Uzbek Tigers со счетом 4:1 одержала победу над Colombian Heroicos.