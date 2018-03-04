Первый в ЦА: узбекистанец выиграл чемпионский титул турнира Arnold Classic

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Атлет из Узбекистана Михаил Волынкин завоевал золотую медаль турнира Arnold Classic-2018 («Арнольд классик»), став абсолютным чемпионом по бодибилдингу среди любителей.
Об этом на своей странице в facebook сообщила Лола Каримова-Тилляева.
"Одержав эту великолепную победу, Михаил стал первым в истории атлетом-победителем из Центральной Азии, получившим профессиональную карту по бодибилдингу. Отныне он будет участвовать только среди самых сильнейших профессиональных атлетов", — говорится в сообщении.
Награду победитель получил из рук обладателя ряда премий по бодибилдингу, в том числе семикратного обладателя титула "Мистер Олимпия", а также организатора конкурса "Арнольд Классик" Арнольда Шварценеггера.
"Я хочу подчеркнуть, что эти победы не были бы возможны без многолетней поддержки этим видам спорта в Узбекистане Тимуром Тилляевым, моим супругом, которого поздравляю с радостью и гордостью за наших ребят, за нашу страну", — говорится в сообщении.
Соревнования проходили в американском городе Колумбус, штат Огайо.