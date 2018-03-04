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Михаил Волынкин - абсолютный чемпион по бодибилдингу среди любителей в турнире Arnold Classic-2018

Первый в ЦА: узбекистанец выиграл чемпионский титул турнира Arnold Classic

© Фото: Лола Каримова-Тилляева/ facebook
Спорт
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Медаль атлету Михаилу Волынкину вручил легендарный Арнольд Шварценеггер

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Атлет из Узбекистана Михаил Волынкин завоевал золотую медаль турнира Arnold Classic-2018 («Арнольд классик»), став абсолютным чемпионом по бодибилдингу среди любителей.

Об этом на своей странице в facebook сообщила Лола Каримова-Тилляева.

"Одержав эту великолепную победу, Михаил стал первым в истории атлетом-победителем из Центральной Азии, получившим профессиональную карту по бодибилдингу. Отныне он будет участвовать только среди самых сильнейших профессиональных атлетов", — говорится в сообщении.

Награду победитель получил из рук обладателя ряда премий по бодибилдингу, в том числе семикратного обладателя титула "Мистер Олимпия", а также организатора конкурса "Арнольд Классик" Арнольда Шварценеггера.

Михаил Волынкин - абсолютный чемпион по бодибилдингу среди любителей в турнире Arnold Classic-2018
© Фото: Лола Каримова-Тилляева/ facebook
Михаил Волынкин - абсолютный чемпион по бодибилдингу среди любителей в турнире Arnold Classic-2018

Чемпионат Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу-2016. Фото с места события
© Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
Бодибилдинг по-узбекски
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Кроме того, как сообщила Лола Каримова-Тилляева, узбекистанка Олеся Гуреева завоевала золотую медаль в соревнованиях по масреслингу в Arnolds Sports Festival.

"Я хочу подчеркнуть, что эти победы не были бы возможны без многолетней поддержки этим видам спорта в Узбекистане Тимуром Тилляевым, моим супругом, которого поздравляю с радостью и гордостью за наших ребят, за нашу страну", — говорится в сообщении.

Соревнования проходили в американском городе Колумбус, штат Огайо.

Теги:
Арнольд Шварценеггер, Узбекистан, Спорт



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