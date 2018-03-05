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Узбекистанец Эльмурат Тасмурадов выиграл золотую медаль на чемпионате Азии по спортивной борьбе в Бишкеке

Сборная Узбекистана выиграла 14 медалей по спортивной борьбе в Кыргызстане

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Спорт
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Первенство Азии проходило с 27 февраля по 4 марта в Бишкеке, в нем участвуют борцы из более чем 20 стран

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 14 медалей на завершившемся в столице Кыргызстана чемпионате Азии по спортивной борьбе.

За шесть дней турнира были разыграны 30 комплектов медалей по греко-римской и вольной борьбе среди мужчин и женщин, пишет Podrobno.uz.

Чемпионат Азии по борьбе во Дворце спорта в Бишкеке
Sputnik / Табылды Кадырбеко
Сила и меткость: лучшие кадры чемпионата Азии по спортивной борьбе
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По итогам турнира сборная Узбекистана по вольной борьбе завоевала семь медалей и заняла первое место в общекомандном зачете. Золото на счету Ихтиера Наврузова (70 кг), Магомеда Ибрагимова (97 кг) и Давита Модзманашвили (125 кг). Серебряную награду команде принес Махмуд Шавкатов (57 кг). Аббос Рахмонов (61 кг), Тимур Усмонохунов (65 кг) и Азиз Солиев (92 кг) завоевали бронзовые медали.

В то же время по греко-римской борьбе сборная также завоевала семь медалей, заняв третье место в общекомандном зачете. Эльмурат Тасмурадов в весовой категории до 63 кг принес Узбекистану единственную золотую медаль в этом виде спорта. Победа стала для него четвертой на континентальных первенствах.

Теги:
борьба, спортивные соревнования, медали, Кыргызстан, Узбекистан



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