Лола Каримова покидает пост главы Федерации гимнастики Узбекистана

По словам младшей дочери первого президента Узбекистана, она сохранит за собой звание почетного президента Азиатского гимнастического союза и останется самым горячим поклонником этого прекрасного вида спорта

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева покидает пост президента Федерации гимнастики Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом она заявила на своей официальной странице в Facebook после посещения благотворительного вечера, организованного Фондом борьбы со СПИДом сэра Элтона Джона в Лос-Анджелесе.

"После 13 лет я вынуждена покинуть пост президента Федерации гимнастики Узбекистана. Я хочу от всей души поблагодарить всех спортсменов, весь тренерский состав, всех работников за отлично проведенную работу, за высокую планку, поднятую в этом виде спорта, за вашу самоотдачу и усердие", — отметила Каримова.

По ее словам, она сохранит за собой звание почетного президента Азиатского гимнастического союза и останется самым горячим поклонником этого прекрасного вида спорта.

Напомним, в начале февраля Лола Каримова-Тилляева заявила о том, что покидает пост посла Узбекистана при ЮНЕСКО. На этой должности она проработала свыше 10 лет.

Федерация гимнастики Узбекистана была основана в 2005 году под эгидой Международной федерации гимнастики. Среди самых ярких достижений ее спортсменов — бронзовые медали Антона Фокина в упражнениях на брусьях и Екатерины Хилько в прыжках на батуте на пекинской Олимпиаде.