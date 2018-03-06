Лола Каримова покидает пост главы Федерации гимнастики Узбекистана

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева покидает пост президента Федерации гимнастики Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Об этом она заявила на своей официальной странице в Facebook после посещения благотворительного вечера, организованного Фондом борьбы со СПИДом сэра Элтона Джона в Лос-Анджелесе.
"После 13 лет я вынуждена покинуть пост президента Федерации гимнастики Узбекистана. Я хочу от всей души поблагодарить всех спортсменов, весь тренерский состав, всех работников за отлично проведенную работу, за высокую планку, поднятую в этом виде спорта, за вашу самоотдачу и усердие", — отметила Каримова.
По ее словам, она сохранит за собой звание почетного президента Азиатского гимнастического союза и останется самым горячим поклонником этого прекрасного вида спорта.
Федерация гимнастики Узбекистана была основана в 2005 году под эгидой Международной федерации гимнастики. Среди самых ярких достижений ее спортсменов — бронзовые медали Антона Фокина в упражнениях на брусьях и Екатерины Хилько в прыжках на батуте на пекинской Олимпиаде.