Замахнулись: Узбекистан намерен привлечь Adidas, Reebok и Nike

Госкоминвестиций и Министерство спорта и физкультуры ведут переговоры с иностранными партнерами

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Узбекистан намерен привлечь для работы в новой свободной экономической зоне (СЭЗ) "Спорт" ведущих мировых производителей спортивных товаров, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на указ главы государства.

СЭЗ "Спорт" будет создана в Ташкентской области до 30 июня 2018 года. Сюда планируется привлечь такие известные бренды как Adidas, Reebok, Nike, Li Ning, Eleiko, Janssen-Fritsen, Gymnova и других.

В результате здесь будет создан полноценный промышленный кластер, где свои мощности расположат десятки предприятий, специализирующихся на производстве спортивной одежды, инвентаря и оборудования.

© Sputnik/ Фред Гринберг В Узбекистане появится Министерство физической культуры и спорта

Переговоры с иностранными партнерами проведут Госкоминвестиций, министерства иностранных дел и внешней торговли, а также Национальное агентство проектного управления и Министерство физической культуры и спорта.

На сегодняшний день индустрия производства спортивной продукции в Узбекистане находится в зачаточном состоянии. В основном эту продукцию побочно изготавливают предприятия автопрома. При этом большая часть рынка занята дешевой китайской продукцией не всегда соответствующего качества.