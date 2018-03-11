Официальный гимн ЧМ-2018 прозвучит в исполнении американского певца

Композиция, которая станет официальным гимном Чемпионата мира 2018 года по футболу, называется Colors

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Американский певец Джейсон Деруло выложил в YouTube песню, которая станет официальным гимном Чемпионата мира 2018 года по футболу.

Композиция получила название Colors. Деруло исполнит ее на открытии турнира, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее в свет вышел видеоклип, опубликованный на официальном сайте Международной федерации футбола, посвященный 100 дням до начала ЧМ. В нем в числе прочих снялся и президент РФ Владимир Путин. Он вместе с президентом FIFA Джанни Инфантино сделали несколько передач.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году впервые пройдет в России. Турнир стартует 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии, финальная игра состоится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны.