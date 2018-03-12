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Сборная Узбекистана по тхэквондо на открытом чемпионате Нидерландов Dutch Open

Узбекистанцы завоевали восемь медалей на турнире по тхэквондо в Нидерландах

© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Спорт
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В копилке сборной Узбекистана три золота, четыре серебра и одна бронза

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана по тхэквондо завоевала восемь медалей на открытом чемпионате Нидерландов Dutch Open, проходившем 10-11 марта в Эйндховене, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В копилке сборной Узбекистана три золота, четыре серебра и одна бронза.

Чемпионами в соревнованиях юниоров стали Мадина Маннопова (до 46 кг), Джасур Джайсунов (до 63 кг) и Улугбек Рашидов (до 51 кг). Озода Собиржанова (до 52 кг), Бекзод Ибрагимов (до 51 кг) и Шахзод Джураев (до 55 кг) стали обладателями серебряных наград.

В соревнованиях взрослых Дмитрий Шокин (свыше 87 кг) стал вице-чемпионом, уступив в финале представителю Южной Кореи Ин Кё Дону (1:2). Бахром Абдуллаев (до 54 кг) завоевал бронзу.

 

 

Теги:
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, Нидерланды, Борьба



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