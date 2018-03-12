Футбольные стадионы Узбекистана оборудуют семейными секторами

Семейный сектор уже появился на арене клуба "Локомотив"

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Спортивные арены Узбекистана оборудуют семейными секторами, предназначенными для родителей с детьми. Об этом передает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

В настоящее время пока неизвестно количество спортивных сооружений, которые модернизируют.

Известно, что подобная практика впервые будет внедрена на футбольных стадионах республики. Семейный сектор уже появился на стадионе клуба "Локомотив".

По информации пресс-службы, такой шаг будет способствовать популяризации спорта в Узбекистане.