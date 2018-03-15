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Юные спортсмены из Узбекистана готовятся к IV Всемирным играм юных соотечественников в Казани

Спортсмены из Узбекистана выступят на Играх юных соотечественников в Казани

Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан
Спорт
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Узбекистан на соревнованиях с 13 по 19 мая представят шахматисты, пловцы и гимнастки

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Юные спортсмены из Узбекистана примут участие в соревнованиях по плаванию, художественной гимнастике и шахматам на IV Всемирных играх юных соотечественников в Казани, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане.

Игры пройдут в столице Татарстана с 13 по 19 мая. Все будущие участники прошли строгий отбор.

  • Юные спортсмены из Узбекистана готовятся к IV Всемирным играм юных соотечественников в Казани
    Юные спортсмены из Узбекистана готовятся к IV Всемирным играм юных соотечественников в Казани
    Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан
  • Юные спортсмены из Узбекистана готовятся к IV Всемирным играм юных соотечественников в Казани
    Юные спортсмены из Узбекистана готовятся к IV Всемирным играм юных соотечественников в Казани
    Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан
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Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан
Юные спортсмены из Узбекистана готовятся к IV Всемирным играм юных соотечественников в Казани

Впервые Игры юных прошли в 2015 году. На финальные соревнования в Сочи приехали участники более чем из тридцати стран мира — всего более 500 человек. Там же прошли и вторые соревнования, после чего Сочи передал эстафету Казани.

Теги:
Россотрудничество, Казань, Спорт



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