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Игроки сборной Узбекистана по футболу во время матча

Футбольную сборную Узбекистана будут тренировать четыре человека

JUNG YEON-JE / AFP
Спорт
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В штаб вошли исполняющий обязанности наставника сборной Тимур Кападзе, тренер "Бунёдкора" Миржалол Касымов, тренер "Насафа" Рузикул Бердыев и тренер "Пахтакора" Шота Арвеладзе

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Сборную Узбекистана по футболу к предстоящим товарищеским матчам с Марокко и Сенегалом будут готовить четыре тренера, сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Узбекистана.

В штаб вошли исполняющий обязанности наставника сборной Тимур Кападзе, тренер "Бунёдкора" Миржалол Касымов, тренер "Насафа" Рузикул Бердыев и тренер "Пахтакора" Шота Арвеладзе.

Тренерский штаб сборной Узбекистана по футболу
Футбольная ассоциация Узбекистана.
Тренерский штаб сборной Узбекистана по футболу

Первый вице-президент ассоциации Умид Ахмаджанов принял решение создать такой совет, поскольку у Тимура Кападзе нет достаточного тренерского опыта. Наставники клубов должны помочь ему подготовить национальную сборную к предстоящим товарищеским играм.

Темур Кападзе
© Ассоциация футбола Узбекистана
Сборную Узбекистана по футболу временно возглавил Тимур Кападзе
Напомним, сборная Узбекистана 23 марта встретится с командой Сенегала, а с футболистами из Марокко сыграет 27 марта. Перед этим пройдут учебно-тренировочные сборы в Ташкенте.

На 15 мая запланирован товарищеский матч со сборной Ирана, а встреча с Уругваем состоится 7 июня.

Как сообщала Футбольная ассоциация ранее, сборную Узбекистана согласился возглавить зарубежный тренер, однако он приступит к своим обязанностям только после чемпионата мира 2018 года, имя специалиста не разглашается.

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Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, Футбольная ассоциация Узбекистана, Тимур Кападзе, Сенегал, Уругвай, Марокко, Иран, Футбол



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