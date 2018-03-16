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Игроки Анжи радуются забитому мячу

Полузащитник сборной Узбекистана Достонбек Хамдамов перешел в "Анжи"

© Sputnik/ Алексей Даничев
Спорт
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Лучший молодой футболист Азии — 2015 подписал контракт с дагестанским клубом "Анжи", который занимает предпоследнее место в чемпионате России

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Махачкалинский "Анжи" подписал контракт на полтора года с полузащитником сборной Узбекистана Достонбеком Хамдамовым, выступавшим за "Бунёдкор".

Футбольный клуб Бунёдкор. Архивное фото
© Футбольный клуб "Бунёдкор"
"Бунедкор" обыграл "Анжи" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ
За сборную Узбекистана 21-летний футболист сыграл три матча. Хамдамов в 2015 году был признан лучшим молодым футболистом Азии, сообщается на сайте ФК "Анжи".

А годом ранее в составе "Бунёдкора" Хамдамов завоевал Суперкубок Узбекистана. За свою команду в чемпионате страны он с 2014 года провел 82 матча, в которых забил 33 гола. Кроме того, Достонбек в активе имеет игры за юношескую, молодежную и основную сборные Узбекистана.

"Анжи" после 22 туров с 20 очками занимает предпоследнее место в чемпионате России.

Теги:
футбол, полузащитник, Футболист, Анжи, Бунёдкор, Достонбек Хамдамов, Дагестан, Узбекистан, Россия



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