Полузащитник сборной Узбекистана Достонбек Хамдамов перешел в "Анжи"

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Махачкалинский "Анжи" подписал контракт на полтора года с полузащитником сборной Узбекистана Достонбеком Хамдамовым, выступавшим за "Бунёдкор".ФК "Анжи".
А годом ранее в составе "Бунёдкора" Хамдамов завоевал Суперкубок Узбекистана. За свою команду в чемпионате страны он с 2014 года провел 82 матча, в которых забил 33 гола. Кроме того, Достонбек в активе имеет игры за юношескую, молодежную и основную сборные Узбекистана.
"Анжи" после 22 туров с 20 очками занимает предпоследнее место в чемпионате России.