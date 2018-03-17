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Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина

В Узбекистане иностранных футбольных тренеров избавят от налогов

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Спорт
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При этом иностранных специалистов также избавят от консульских сборов, государственной пошлины за временную прописку и платы за разрешение на трудовую деятельность

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Узбекистане иностранных футбольных специалистов не будут облагать налогом на доходы физлиц, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление главы государства.

Налоговая льгота будет действовать до 1 января 2023 года, а специалистов могут пригласить на работу только Ассоциация футбола Узбекистана, ее территориальные подразделения, Профессиональная футбольная Лига Узбекистана и футбольные клубы.

При этом иностранных специалистов также избавят от консульских сборов, государственной пошлины за временную прописку и платы за разрешение на трудовую деятельность.

Игроки сборной Узбекистана по футболу во время матча
JUNG YEON-JE / AFP
Футбольную сборную Узбекистана будут тренировать четыре человека
Кроме того, Мирзиёев предоставил преференции бизнесу, который будет спонсировать футбольные клубы и другие профильные организации.

Теперь налогооблагаемая прибыль юридических лиц при исчислении налога на прибыль уменьшается на сумму средств в виде спонсорской и благотворительной помощи, направляемых на финансирование развития футбола в стране. При этом льгота не может превышать десяти процентов налогооблагаемой прибыли.

Свою порцию льгот получили и профильные футбольные организации. Так, например, Ассоциация футбола Узбекистана, ее территориальные подразделения, Профессиональная футбольная Лига Узбекистана и футбольные клубы до 1 января 2023 года освобождены от всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также таможенных платежей за ввозимый инвентарь, экипировку и оборудование.

Еще одна преференция — средства, затрачиваемые на организацию спортивного питания футболистов, тренеров, судей и инструкторов, в том числе иностранных, во время проведения тренировок и сборов, а также выплату им вознаграждения (премирования) больше не рассматриваются в качестве доходов физических лиц.

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Теги:
Узбекистан, Спорт



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