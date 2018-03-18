Игроки сборной Узбекистана по футболу станут полиглотами

Кроме того, команда Узбекистана отправится на сборы в страны с развитой футбольной инфраструктурой

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане утвержден ряд мер по подготовке национальной сборной по футболу к квалификационным играм чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на постановление главы государства.

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Одна из самых люопытных инициатив — организация курсов по изучению иностранных языков для футболистов. Возможно, здесь в расчет берется то, что, обладая знанием языка противника, наши футболисты смогут понять, какие команды отдает им тренер.

С другой стороны, уже давно ведется разговор, что сборную возглавит иностранный специалист. Видимо, наши функционеры решили сделать ход конем — заранее подготовить игроков к общению с ним.

Документ также предусматривает, что тренерский штаб определится с составом обновленной сборной к декабрю 2018 года.

Затем в течении пяти лет Ассоциация футбола Узбекистана будет обязана организовывать для сборной на системной основе товарищеские игры с "ведущими футбольными командами мира". Интересно, увидят ли в результате узбекские болельщики такие игры, например, как Узбекистан — Бразилия или Узбекистан — Англия.

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Кроме того, ассоциации поручено организовать для команды учебно-тренировочные сборы в странах с развитой футбольной инфраструктурой. Здесь, видимо, будет попроще — такой инфраструктурой обладают расположенные рядом Турция и ОАЭ. Правда можно выбрать и ведущие в этом направлении державы — Испанию, Англию и Германию.

Напомним, что к ближайшим товарищеским матчам с Марокко и Сенегалом сборную Узбекистана будут готовить четыре тренера. В штаб вошли исполняющий обязанности наставника сборной Тимур Кападзе, тренер "Бунёдкора" Миржалол Касымов, тренер "Насафа" Рузикул Бердыев и тренер "Пахтакора" Шота Арвеладзе.