Игроки сборной Узбекистана по футболу станут полиглотами

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане утвержден ряд мер по подготовке национальной сборной по футболу к квалификационным играм чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на постановление главы государства.
С другой стороны, уже давно ведется разговор, что сборную возглавит иностранный специалист. Видимо, наши функционеры решили сделать ход конем — заранее подготовить игроков к общению с ним.
Документ также предусматривает, что тренерский штаб определится с составом обновленной сборной к декабрю 2018 года.
Затем в течении пяти лет Ассоциация футбола Узбекистана будет обязана организовывать для сборной на системной основе товарищеские игры с "ведущими футбольными командами мира". Интересно, увидят ли в результате узбекские болельщики такие игры, например, как Узбекистан — Бразилия или Узбекистан — Англия.
Напомним, что к ближайшим товарищеским матчам с Марокко и Сенегалом сборную Узбекистана будут готовить четыре тренера. В штаб вошли исполняющий обязанности наставника сборной Тимур Кападзе, тренер "Бунёдкора" Миржалол Касымов, тренер "Насафа" Рузикул Бердыев и тренер "Пахтакора" Шота Арвеладзе.