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Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер

Йозеф Блаттер раскрыл секрет победы сборной СССР по баскетболу в 1972 году

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Спорт
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Йозеф Блаттер рассказал, что перед победным броском Александра Белова оставалось не три секунды, а одна, но поскольку одной секундой нельзя возобновить матч, глава федерации баскетбола дал три секунды

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер, работавший во время Олимпийских игр 1972 года судьей-хронометристом, раскрыл подробности победы советской сборной по баскетболу над национальной командой США.

Алжан Жармухамедов (справа)
© Sputnik/ Фред Гринберг
"Движение вверх", или Легендарные "3 секунды" сборной СССР в Мюнхене
Его слова приводит "Спорт-экспресс".

Блаттер рассказал, что перед победным броском Александра Белова оставалось не три секунды, а одна. "Пусть и всего одна, но игру нельзя считать завершенной. Вопрос решался генеральным секретарем Международной федерации баскетбола Уильямом Джонсом. Он решил сыграть три секунды, потому что одной секундой возобновить матч невозможно", — вспомнил спортивный чиновник.

По словам бывшего президента ФИФА, техник перевел часы, так что на секундометре остались недоигранными три секунды. "Мяч был у русских, они вводили его в игру. Время пошло, мяч полетел через всю площадку к одному из ваших баскетболистов. И он послал его в корзину. Сразу после этого три секунды истекли. В результате Россия выиграла с преимуществом в одно очко", — добавил он.

Экс президент ФИФА Йозеф Блаттер. Архивное фото
EQ Images
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В финале Олимпиады 1972 года в Мюнхене сборная СССР обыграла команду США со счетом 51:50. Победу советской команде на последних секундах игры принес Александр Белов, забросивший мяч в корзину после паса Ивана Едешко через всю площадку.

Ранее Йозеф Блаттер был отстранен после того, как правоохранительные органы Швейцарии в 2015 году начали в отношении него расследование.

"Я хочу получить решение от комитета ФИФА по этике, чтобы дисквалификация была отменена, поскольку это (отстранение) нонсенс. Я также пытаюсь понять, как мы можем изменить решение. Надеюсь, вопрос будет решен в ближайшие три месяца, до того как мы откроем чемпионат мира в России", — добавил он.

Теги:
баскетбол, Йозеф Блаттер, СССР



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