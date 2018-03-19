Оксана Чусовитина вернулась с наградами с турнира в Баку

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Гимнастка Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан завоевала две медали и специальный приз на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку.
Чусовитина стала лучшей в опорном прыжке и заняла третье место в упражнениях на бревне.
Кроме того, спортсменка приз AGF Trophy, специально учрежденной Федерацией гимнастики Азербайджана. Награда вручается за самый высокий исполнительный балл. Среди мужчин спецприз завоевал Константин Кузовков из Грузии.
В соревнования, проходивших на Национальной арене гимнастики, участвовали 102 гимнаста из 25 стран.