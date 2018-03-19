Оксана Чусовитина вернулась с наградами с турнира в Баку

В активе спортсменки золото в опорном прыжке и бронза в упражнениях на бревне

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Гимнастка Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан завоевала две медали и специальный приз на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку.

Чусовитина стала лучшей в опорном прыжке и заняла третье место в упражнениях на бревне.

Федерация гимнастики Азербайджана Оксана Чусовитина и Константин Кузовков на Кубке мира по спортивной гимнастике серии FIG в Баку

Кроме того, спортсменка приз AGF Trophy, специально учрежденной Федерацией гимнастики Азербайджана. Награда вручается за самый высокий исполнительный балл. Среди мужчин спецприз завоевал Константин Кузовков из Грузии.

В соревнования, проходивших на Национальной арене гимнастики, участвовали 102 гимнаста из 25 стран.