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Миша Ге во время выступления в короткой программе мужского одиночного катания на I этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

Миша Ге вошел в десятку после короткой программы на чемпионате мира

Yuri KADOBNOV / AFP
Спорт
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Лидирует после короткой программы Натан Чен из США, вторую строчку занимает россиянин Миихаил Коляда, третью - американец Винсент Чжоу

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Узбекский фигурист Миша Ге занимает восьмое место после короткой программы на чемпионате мира в Милане.

За свое вдохновенное выступление под Ave Maria спортсмен получил 86,01 балла и на 0,6 превзошел свой лучший результат в этом сезоне, показанный еще осенью на этапе Гран-при во Франции.

Лидирует после короткой программы Натан Чен из США (101,94), вторую строчку занимает россиянин Миихаил Коляда (100,08), третью — американец Винсент Чжоу (96,78).

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Милане с 19 по 25 марта. Многие лидеры мужского одиночного катания пропускают этот турнир. Например, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и бронзовый призер игр в Корее, двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес.

Напомним, на Олимпиаде в Пхёнчхане Миша Ге занял 17-е место и повторил свой результат, показанный в 2014 году в Сочи.

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Теги:
Миша Ге, Милан, Фигурное катание



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