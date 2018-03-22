Миша Ге вошел в десятку после короткой программы на чемпионате мира

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Узбекский фигурист Миша Ге занимает восьмое место после короткой программы на чемпионате мира в Милане.

За свое вдохновенное выступление под Ave Maria спортсмен получил 86,01 балла и на 0,6 превзошел свой лучший результат в этом сезоне, показанный еще осенью на этапе Гран-при во Франции.

Лидирует после короткой программы Натан Чен из США (101,94), вторую строчку занимает россиянин Миихаил Коляда (100,08), третью — американец Винсент Чжоу (96,78).

A 94.26 for Shoma Uno, and Nathan Chen is your leader after the short program. #WorldFigure #Milano2018 pic.twitter.com/HFSDx9ZLgE — icenetwork (@icenetwork) March 22, 2018

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Милане с 19 по 25 марта. Многие лидеры мужского одиночного катания пропускают этот турнир. Например, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и бронзовый призер игр в Корее, двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес.

Напомним, на Олимпиаде в Пхёнчхане Миша Ге занял 17-е место и повторил свой результат, показанный в 2014 году в Сочи.